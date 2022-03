Przegląd prasy 11.03.2022 Tarnowskie Góry. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tarnowskich Gór

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.03, w Tarnowskich Górach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Śląsk Ukrainie" - już w niedzielę w Tarnowskich Górach odbędzie się koncert charytatywny”?

Prasówka Tarnowskie Góry 11.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Śląsk Ukrainie" - już w niedzielę w Tarnowskich Górach odbędzie się koncert charytatywny „Śląsk Ukrainie” to wyjątkowy koncert, który będzie miał miejsce w samym sercu Tarnowskich Gór. Wydarzenie połączone zostanie ze zbiórką funduszy na zakup medykamentów dla jednej z ukraińskich lecznic.

📢 To one rządzą "na dzielni"! Poznaj piękne dzielnicowe z woj. śląskiego [ZOBACZ DANE KONTAKTOWE] Dzięki nim możesz czuć się bezpiecznie. Dzielnicowe patrolują pieszo ulice dużych miast, miasteczek i wsi w woj. śląskim. Zobaczcie policjantki, które pilnują bezpieczeństwa m.in. w Katowicach, Częstochowie, Sosnowcu, Chorzowie i wielu innych miastach. Podajemy też ich dane kontaktowe oraz ulice, na których pilnują porządku. Macie problem? One Wam pomogą!

📢 Ogromne kolejki ludzi ustawiają się po paszporty na Śląsku. Brakuje terminów w rezerwacji online Wprowadzono nowe udogodnienia związane z uzyskaniem paszportu. We wszystkich jednostkach paszportowych w województwie śląskim można już złożyć wniosek i odebrać gotowy paszport, przychodząc bezpośrednio do urzędu, bez wcześniejszego umawiania się na wizytę - jak to było do tej pory. Jednak od kilku dni przed urzędami można spotkać duże kolejki ludzi. Co jest przyczyną?

Prasówka 11.03 Tarnowskie Góry: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tarnowskich Górach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzień Mężczyzny. Drogie Panie, panowie liczą na rewanż! Z resztą, zobaczcie te MEMY To już dziś! Dzień Mężczyzny świętujemy dwa dni po Dniu Kobiet, czyli 10 marca. Chociaż jest to znacznie mniej popularne święto niż święto pań, to na szczęście internauci nie zawodzą i po raz kolejny komentują rzeczywistość z pomocą memów. Zobaczcie.

📢 Kup dom lub mieszkanie od komornika w woj. śląskim - sprawdź najnowsze licytacje MARZEC 2022! Ceny są atrakcyjne NIERUCHOMOŚCI w woj. śląskim. Domy i mieszkania na licytacjach komorniczych w regionie są do kupienia po okazyjnych cenach. Od dawna istnieje możliwość nabycia nieruchomość w cenie znacznie obniżonej w stosunku do cen rynkowych jakie podają biura nieruchomości. To szansa kupna mieszkania lub domu z licytacji komorniczej, która jest publiczną sprzedażą nieruchomości dłużnika. Zobacz jakie nieruchomości możesz nabyć za obniżoną cenę! 📢 Podwyżki dla żołnierzy 2022. Nadchodzą poważne zmiany w polskim wojsku! Ile zarabia żołnierz? Polscy żołnierze są szczególnie ważni w dobie kryzysu militarnego na świecie. Dlatego też są wprowadzane kolejne zmiany budżecie na następne lata. Jednak zarobki żołnierzy w 2022 roku wyraźnie się zwiększyły. Wiele osób obecnie zadaje sobie pytania: co z podwyżkami dla żołnierzy i ile obecnie zarabiają wojskowi w Polsce? Te faktycznie wzrosły dla każdej szarży, począwszy od zwykłego szeregowca, aż po generała. Znamy wysokość niedawnej podwyżki w wojsku. Jak dokładnie wygląda to w przypadku konkretnych stopni w polskiej armii? Zobaczcie zestawienie w galerii!

