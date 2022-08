Przegląd prasy 13.08.2022 Tarnowskie Góry. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tarnowskich Gór

Ogrzewasz dom węglem? Ta informacja cię zainteresuje! Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Zgodnie z nią właściciele gospodarstw domowych, którzy opalają swoje domu węglem, mogą liczyć na jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tysięcy złotych. Wnioski o dotację, będą mogły być składane do końca listopada tego roku. Jakie warunki musi spełnić jednak właściciel gospodarstwa domowego, by taki dodatek otrzymać? Wyjaśniamy.

