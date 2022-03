Przegląd prasy 15.03.2022 Tarnowskie Góry. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tarnowskich Gór

W (tłusty) czwartek, 24 lutego, w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu odbył się „Babiniec” – coroczne impreza łącząca babki comber z Dniem Kobiet. Na sali widowiskowej GOK-u spotkały się panie, by w damskim towarzystwie oderwać się od szarej codzienności.

UKARINA. Jak wygląda obecnie życie we Lwowie? Tysiące uchodźców, zabezpieczane zabytki, tłumy przy dworcu kolejowym, syreny... Zobacz aktualne ZDJĘCIA.

Jak poinformowało katowickie lotnisko im. Wojciecha Korfantego, to właśnie tu będą lądowały w większości samoloty z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchomiła do lotniska im. Wojciecha Korfantego most powietrzny z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Pierwszy samolot z Port Sudan wylądował tu w sobotę wieczorem, 12 marca.