Przegląd prasy 15.12.2021 Tarnowskie Góry. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tarnowskich Gór

Od przyszłego roku, czyli od 1 stycznia 2022 r., na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wniosek o przyznanie dodatkowych pieniędzy na dzieci do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Przed sądem dla nieletnich w Tarnowskich Górach rozpoczął się we wtorek, 14 grudnia, proces 15-letniego Kacpra, który w styczniu przyznał się do zabicia 13-letniej Partycji z Bytomia. Dziewczyna była z nim w ciąży. Nastolatkowi grozi pobyt w poprawczaku do 21. roku życia. Chłopak sądzony jest bowiem jako nieletni. W momencie zabójstwa dziewczyny, nie miał ukończonych 15 lat.