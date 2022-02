Przegląd prasy 23.02.2022 Tarnowskie Góry. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tarnowskich Gór

W PIT za 2021 rok nadal będzie można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Jej zakres został jednak rozszerzony. Sprawdź, co jeszcze można sobie odliczyć. Ulga podatkowa - rehabilitacyjna po nowemu.

Oszustwa w Sieci. „Udostępniam specjalny kod dla moich followersów: z nim kupicie AirPodsy nie za 599 zł, a za 130 zł!”. „Oddam zabawki dla dzieci za darmo, koszt kuriera: 13zł”. Jeśli podczas scrollowania mediów społecznościowych zatrzymaliście się kiedyś przy podobnej ofercie z myślą: niezła okazja!, to… być może byliście o włos od tego, by stać się ofiarą oszustwa finansowego! Zachowaj trzeźwość umysłu i kupuj tylko od sprawdzonych sprzedawców.

Czy kawa jest zdrowa? Jakie są skutki picia kawy na czczo? Zobacz, jakie są skutki uboczne picia kawy na pusty żołądek z samego rana. Wiele osób zastanawia się czy picie kawy z samego rana jest zdrowie. Picie kawy na czczo to częsty nawyk wielu z nas. Dotyczy on szczególnie osób, które rano nie mają apetytu, ale również osób spieszących się rano do pracy czy szkoły. Wtedy kawa ma za zadanie dodać energii, szybko postawić na nogi i zwiększyć koncentrację. Okazuje się jednak, że kawa nie zawsze działa dobrze na organizm. Może powodować pewne niechciane dolegliwości zdrowotne. Sprawdź jak reaguje Twój organizm, gdy pijesz kawę z samego rana.