Przegląd prasy 8.06.2020 Tarnowskie Góry, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tarnowskich Gór

Prasówka Tarnowskie Góry 8.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

"Chamska hołota" Jarosława Kaczyńskiego wstrząsnęła internetem, który zdążył już wyprodukować memy. Chodzi o zdanie, które prezes PiS wypowiedział w czasie czwartkowej debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Kaczyński pod adresem posłów opozycji użył słów: "Takiej chamskiej hołoty to jeszcze nie było". Czy to "męskie słowa", czy gruba przesada? Zdaniem językoznawcy, profesora Jerzego Bralczyka, Kaczyński ujawnił się, jako osoba nerwowa i agresywna. Sprawdź, co myślą internauci.

12 kopalni wstrzyma wydobycie na trzy tygodnie. Powodem jest koronawirus i próba zatrzymania epidemii. To nowy plan na pandemię przedstawiony przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina. - Decyzja dobra, ale spóźniona o miesiąc - oceniają związki zawodowe. Do tej pory przebadano 50 tys. górników.