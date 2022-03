Przegląd tygodnia z 13.03.2022 w Tarnowskich Górach. Najważniejsze wydarzenia od 6.03 do 12.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Od soboty funkcjonuje nowa linia autobusowa M14 z Gliwic przez Tarnowskie Góry do lotniska w Pyrzowicach. Będą kolejne metrolinie w następnych miesiącach, a docelowo mają powstać trzydzieści dwie linie metropolitalne. Autobusy linii M14 będą odjeżdżać co 60 minut i kursować przez całą dobę.

WAŻNE! Tysiące ludzi nie ma dzisiaj prądu w miastach województwa śląskiego. Tauron informuje o wyłączeniach energii elektrycznej w całym województwie śląskim. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ, SPRAWDŹ SWOJE MIASTO

„Śląsk Ukrainie” to wyjątkowy koncert, który będzie miał miejsce w samym sercu Tarnowskich Gór. Wydarzenie połączone zostanie ze zbiórką funduszy na zakup medykamentów dla jednej z ukraińskich lecznic.

Wprowadzono nowe udogodnienia związane z uzyskaniem paszportu. We wszystkich jednostkach paszportowych w województwie śląskim można już złożyć wniosek i odebrać gotowy paszport, przychodząc bezpośrednio do urzędu, bez wcześniejszego umawiania się na wizytę - jak to było do tej pory. Jednak od kilku dni przed urzędami można spotkać duże kolejki ludzi. Co jest przyczyną?