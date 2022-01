Przegląd tygodnia z 9.01.2022 w Tarnowskich Górach. Najważniejsze wydarzenia od 2.01 do 8.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Tarnowskie Góry, 9.01.2022. 2.01 - 8.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mieli kontakt z chorymi - i to wielokrotnie, a mimo to nie zarazili się koronawirusem. Jak to możliwe? Naukowcy sprawdzają, kto jest najbardziej odporny na zakażenie się wirusem SARS-CoV-2. Jeśli do tej pory nie zachorowaliście na COVID-19, być może jesteście wśród tych, którzy są nadzwyczaj odporni? Sprawdźcie!

Ale ciacha! W każdy weekend w klubach woj. śląskiego bawią się setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy. Za nami GRUDZIEŃ pełen imprez w naszym województwie... Nie brakowało na nich przystojnych panów! Zobaczcie, jak bawili się królowie życia i młodzi bogowie. Oto najprzystojniejsi mężczyźni na parkietach klubów z woj. śląskiego, m.in.: z Katowic, Rybnika i Bielska. To oni rządzili na dyskotekach w grudniu 2021.