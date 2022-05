Pyrzowice: Odnaleziono zaginioną 15-letnią Amelię Ż. Nie wiadomo, jak pokonała dystans 30 km. Zobacz zdjęcia z akcji poszukiwawczej!

- Do sytuacji doszło po godzinie 17:00, piętnastoletnia Amelia Ż. oddaliła się wtedy z Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Kamieńcu. Według informacji policji leczyła się psychiatrycznie. Wszystko wskazywało na to, że jej opuszczenie placówki było spowodowane właśnie jej chorobą. Do akcji poszukiwawczej dołączyła PSP oraz tarnogórskie jednoski OSP - mówi Kamil Kubica z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.