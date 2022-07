Radzionków - zdjęcia z 2012 r.

Google Maps to narzędzie, którego przydatność jest nieoceniona. Dzięki niemu dotrzemy do celu, znajdziemy lekarzy, restauracje, kina, czy sklepy. Mało kto wie, że pozwala ono również przenieść się w czasie. Zdjęcia w Radzionkowie były robione kilkukrotnie - w 2012 r., 2013 r. oraz w 2017 r. Specjalnie dla was zebraliśmy najstarsze dostępne zdjęcia.