Rowerem do 10 km od Tarnowskich Gór. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Tarnowskich Gór? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie.

Wycieczki rowerowe w okolicy Tarnowskich Gór

Dystans: 39,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 2 543 m

Suma zjazdów: 2 568 m Trasę dla rowerzystów z Tarnowskich Gór poleca Jaskulaa.d Dzisiaj w planie było wydarzenie "Pyrlik i Młotek" niestety złapany po drodze "flak" w tylnym kole opóźnił mnie na tyle skutecznie, że nie udało mi się dotrzeć ma Plac Wolności na czas (wydarzenie rozpoczęło się o 11, a na Placu Wolności byłem ok. 11:10). Aby moja wyprawa miała w sobie przynajmniej odrobinę z dziedzictwa górniczego Zabrza postanowiłem udać się do Szybu Maciej na Maciejowie. Jest to bardzo ciekawe miejsce, znajduje się tu Restauracja, Escape Room "Szola", wieża wyciągowa z której można popodziwiać widoki. Istnieje oczywiście możliwość zwiedzania kompleksu z przewodnikiem. W drogę powrotną udałem się Zabrzańskim Szlakiem rowerowym (niebieskim). Przed Świętoszowicami zboczyłem na Czekanów aby pokręcić się trochę po okolicy, następnie wróciłem z powrotem na szlak niebieski i do domu.

🚲 Trasa rowerowa: W kierunku Księżej Góry Stopień trudności: 2

Dystans: 34,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 629 m

Suma zjazdów: 1 630 m Jaskulaa.d poleca trasę rowerzystom z Tarnowskich Gór

Dzisiaj zaplanowałem wycieczkę w kierunku kompleksu "Księża Góra" w Radzionkowie. Trzeba przyznać, że jest to bardzo przyjemne miejsce do spędzenia leniwego, niedzielnego popołudnia. Oprócz ścieżek rowerowych oraz spacerowych znajdują się liczne place zabaw dla dzieci (i nie tylko), korty, basen oraz ogród botaniczny. Postanowiłem również pobłądzić trochę po okolicy i zahaczyć o inne atrakcje takie jak Kopiec Wyzwolenia, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków oraz Muzeum Chleba w którym podczas zwiedzania można wypiec własne bułeczki;)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Helenka-Miechowice późnym popołudniem Stopień trudności: 1

Dystans: 14,69 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 1 693 m

Suma zjazdów: 1 688 m Jaskulaa.d poleca trasę rowerzystom z Tarnowskich Gór

Krótka popołudniowa trasa z Helenki praktycznie pod sam Stroszek. Pierwszy etap trasy biegnie wzdłuż ogródków działkowych, a następnie przez lasy koło Miechowic. Zaraz po wjechaniu do lasu czeka nas nie mała przeprawa pod górkę (przyznam, że musiałem prowadzić rower:p). Na szczęście to tylko kawałek, potem jest już o wiele lżej. Pierwszym punktem orientacyjnym jest skrzyżowanie pięciu ścieżek leśnych-obieramy drogę prowadzącą na wprost do Miechowic. Zaraz po wjechaniu do Miechowic kierujemy się czerwonym szlakiem rowerowym w kierunku Stroszka. Mijamy Autostradę A1 i podjeżdżamy pod samą stację kolejki wąskotorowej. Powrót do domu dokładnie tą samą trasą. Uwaga: Szlakiem czerwonym jedzie się bardzo przyjemnie, ale jest on dosyć słabo oznaczony. Parę razy pobłądziłem co zresztą widać na mapie.

Jaka będzie pogoda?

🚲 Trasa rowerowa: Krajoznawcza Pętla Helenka-Miechowice-Dolomity-Segiet Stopień trudności: 2

Dystans: 27,41 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 2 798 m

Suma zjazdów: 2 781 m Rowerzystom z Tarnowskich Gór trasę poleca Jaskulaa.d

Dzisiaj ostatni dzień pięknej, letniej pogody wiec postanowiłem go wykorzystać w pełni. Zaliczyłem piękną pętle przez okoliczne lasy, polne drogi oraz atrakcje przyrodnicze. Pierwotnym celem mojej wycieczki były "Dolomity Sportowa Dolina" koło Stroszka, największe wrażenie zrobiła na mnie jednak zabytkowa Hałda Popłuczkowa leżąca nieopodal Dolomitów. Każdemu polecam udać się w to miejsce gdyż widok na Tarnowskie Góry jest bardzo ładny. Oznaczenie tras rowerowych jest czasami nie jasne dlatego trzeba uważać aby nie przegapić rozjazdu, dotyczy to w szczególności przebiegu trasy niebieskiej za Dąbrową Miejską.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kierunek: zbiornik Kozłowa Góra Stopień trudności: 2

Dystans: 50,91 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 2 376 m

Suma zjazdów: 2 404 m Trasę dla rowerzystów z Tarnowskich Gór poleca Jaskulaa.d

Dzisiaj naprawdę długa wyprawa w kierunku wspaniałych rejonów wokół zbiornika Kozłowa Góra. Trasę standardowo rozpocząłem na Helence i poruszałem się trasą w kierunku Radzionkowa. Po drodze zahaczyłem o Księżą Górę oraz Kopiec Wyzwolenia gdyż dzisiaj piękna pogoda oraz zarazem dobra widoczność. Z Piekar Śląskich można bez problemu dostać się do Zbiornika w Świerklańcu istniejącą trasą rowerową przebiegającą przez las Dioblina. Trzeba przyznać, że trasa rowerowa Piekary Śląskie-Zbiornik Świerklaniec jest bardzo przyjemna. Po dojechaniu na miejsce nie miałem niestety zbyt wiele czasu aby pokręcić się po okolicy gdyż była już dosyć późna godzina. W okolicy zbiornika można udać się do bunkrów bojowych lub udać się do wspaniałego Parku. Można również spróbować objechać jezioro dookoła (na pewno kiedyś spróbuję). W drogę powrotną postanowiłem wypróbować szlak zielony w kierunku Piekar. Niestety za Kozłową Górą zaczynają się lekkie wertepy, ponadto trzeba uważać bo w jednym miejscu szlak jest nieprzejezdny (zamknięta brama) i trzeba jechać objazdem.

