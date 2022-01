Rowerem do 9 km od Tarnowskich Gór. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Rozważasz trasę rowerową z Tarnowskich Gór? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 15 - 16 stycznia mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 9 km od Tarnowskich Gór. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Tarnowskich Gór przygotowaliśmy na weekend 15 - 16 stycznia.

Trasy rowerowe w pobliżu Tarnowskich Gór We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Tarnowskich Gór, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Tarnowskich Górach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Tarnowskich Górach ma być 1°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Zalew Rogoźnik - Góra Buczyna- Góra Dorotki Stopień trudności: 1

Dystans: 61,74 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 382 m

Suma zjazdów: 1 406 m Trasę dla rowerzystów z Tarnowskich Gór poleca Woytekw75 Nad zalew Rogoźnik i przez górę Buczyna na będzińską Dorotkę.

🚲 Trasa rowerowa: Do ruin "Romantycznych Ruin" Stopień trudności: 1

Dystans: 50,89 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 1 175 m

Suma zjazdów: 1 209 m Trasę dla rowerzystów z Tarnowskich Gór poleca Woytekw75 Do Romantycznych Ruin w Orzechu. Odwiedzony również wapiennik i pałac Donnersmarcków w Nakle Śląskim oraz park w Świerklańcu. Nie obyło się równiez bez betonu OWŚ.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kierunek: zbiornik Kozłowa Góra Stopień trudności: 2

Dystans: 50,91 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 2 376 m

Suma zjazdów: 2 404 m Jaskulaa.d poleca trasę mieszkańcom Tarnowskich Gór

Dzisiaj naprawdę długa wyprawa w kierunku wspaniałych rejonów wokół zbiornika Kozłowa Góra. Trasę standardowo rozpocząłem na Helence i poruszałem się trasą w kierunku Radzionkowa. Po drodze zahaczyłem o Księżą Górę oraz Kopiec Wyzwolenia gdyż dzisiaj piękna pogoda oraz zarazem dobra widoczność. Z Piekar Śląskich można bez problemu dostać się do Zbiornika w Świerklańcu istniejącą trasą rowerową przebiegającą przez las Dioblina. Trzeba przyznać, że trasa rowerowa Piekary Śląskie-Zbiornik Świerklaniec jest bardzo przyjemna. Po dojechaniu na miejsce nie miałem niestety zbyt wiele czasu aby pokręcić się po okolicy gdyż była już dosyć późna godzina. W okolicy zbiornika można udać się do bunkrów bojowych lub udać się do wspaniałego Parku. Można również spróbować objechać jezioro dookoła (na pewno kiedyś spróbuję). W drogę powrotną postanowiłem wypróbować szlak zielony w kierunku Piekar. Niestety za Kozłową Górą zaczynają się lekkie wertepy, ponadto trzeba uważać bo w jednym miejscu szlak jest nieprzejezdny (zamknięta brama) i trzeba jechać objazdem.

🚲 Trasa rowerowa: Bytomskie klimaty Stopień trudności: 2

Dystans: 32,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 451 m

Suma zjazdów: 1 469 m Trasę rowerową mieszkańcom Tarnowskich Gór poleca Woytekw75

Dzisiaj miejscówka przez bytomskie tereny zielone. Pokręcone po Miechowickiej Ostoi Leśnej, Segiecie i bytomsko-tarnogórskich Kanionach. Kilka odcinków trudnych i niestety trzeba zsiąść z roweru. Zjazdz/zejście do Kanionu Tarnogórskiego nieco niebezpieczne, trzeba uważać na obcięte a wystający z drogi elementy metalowych konstrukcji. Za to na dole można przyjemnie poeksplorować kamieniołom. Typowo po MTB

🚲 Trasa rowerowa: Historycznie po północnych obrzeżach GOP Stopień trudności: 1

Dystans: 84,61 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 928 m

Suma zjazdów: 920 m Trasę rowerową mieszkańcom Tarnowskich Gór poleca Woytekw75 Objazdówka po obiektach, z których część zapewne niedługo przestanie istnieć. Niestety lata zaniedbań zarówno za czasów władzy ludowej jak i kapitalizmu doprowadziły niektóre z nich do ruiny. Inne przebudowane ale zagospodarowane zatraciły swoje charaktery. Parki, kiedyś stylowe i zadbane obecnie dzikie i zarośnięte, po przypałacowych folwarkach często nie zostało już nic a jeśli to tylko gołe mury albo zarośnięte ruiny. Przy okazji kilka ciekawych miejscówek po drodze. Powoli przekonuję się również do szlaków rowerowych, fajny odcinek zielonego między Pyskowicami a Wilkowiczkami. Nawierzchnia na trasie to asfalty i dobre szutry.

