Rowerem do 9 km od Tarnowskich Gór. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Ścieżki rowerowe z Tarnowskich Gór

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 9 km od Tarnowskich Gór, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 kwietnia w Tarnowskich Górach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 100%. W niedzielę 03 kwietnia w Tarnowskich Górach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Elektrociepłownia Szombierki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,77 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 1 516 m

Suma zjazdów: 1 512 m

Trasę dla rowerzystów z Tarnowskich Gór poleca Jaskulaa.d

Dzisiaj wycieczka do Elektrociepłowni Szombierki, która należy do Szlaku Zabytków Techniki. Niestety nie ma możliwości zwiedzania obiektu, a szkoda, bo byłoby to idealne miejsce do urządzenia np. muzeum energetyki cieplnej. Do elektrociepłowni spokojnie można się dostać drogami bocznymi, polnymi i leśnymi. Wystarczy najpierw kierować się do Parowozowni Górnośląskich Kolei Wąskotorowych na Karbiu, następnie podążać wzdłuż torów kolejki wąskotorowej w kierunku centrum Bytomia. Po przejechaniu wiaduktu kolejowego odbijamy w prawo i jesteśmy na terenie elektrociepłowni.

