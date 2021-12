Rowerem do 9 km od Tarnowskich Gór. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Rowerem z Tarnowskich Gór

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 9 km od Tarnowskich Gór, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w Tarnowskich Górach ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 26 grudnia w Tarnowskich Górach ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 30%.

🚲 Trasa rowerowa: Nad opolskie morze

Stopień trudności: 2

Dystans: 181,07 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 251 m

Suma podjazdów: 1 663 m

Suma zjazdów: 1 665 m

Trasę dla rowerzystów z Tarnowskich Gór poleca Woytekw75

Można powiedzieć że ciąg dalszy spotkania z Małą Panwią. Dzisiaj nad Jezioro Turawskie. Kilka atrakcji po drodze, z racji dystansu bez jakiegoś specjalnego szperania po krzakach. Szczerze przyznam, że jeśli chodzi o infrastrukturę wypoczynkową odniosłem wrażenie że świat nad Turawskim zatrzymał się w latach 90. Jakieś to wszystko takie niezorganizowane, zaniedbane, takie byle jak byle gdzie aby interes się kręcił. Miałem nadzieję, że chociaż Promenada jakoś ładnie wygląda niestety nadzieję płonną. I jako, że celem pobocznym było objechanie dookoła jeziora szlakiem może o nim słów kilka. Gdzieś na internecie wyszukana informacja, całkiem ładnie to wyglądało ale zawszę będzie ładnie wyglądać jak się wybierze najładniejsze zdjęcia.. Niestety rzeczywistość zweryfikowała, o ile cały jest jak najbardziej do przejechania, część o nawierzchni asfaltowej, troszkę dobrych szutrów to zdarzają się odcinki zdecydowanie mało przyjazne rowerzystom. Pod kątem patrzenia gdzie by tu z gadułką pojechać najpierw musiałbym bokserski ochraniacz na zęby kupić aby sobie języka nie przygryzła. Szkoda też, że od zachodniej strony szlak poprowadzony poniżej zapory ograniczając widokowość trasy ale być może względy formalne nie pozwoliły. Ja ten odcinek przejechałem po koronie, niestety przy Małej Panwi brak zjazdu z korony zapory i trzeba zejść po schodach. Szlak jakoś tam oznaczony, od dłuższego czasu jednak wspomagam się śladami tras i mniej uwagi poświęcam na szukanie oznakowania (ale skoro na mapę spoglądać musiałem wniosek nasuwa się sam) . Ogólnie szlak zdecydowanie na minus, po prosty jest a jakby go nie było. Ogólnie cała trasa całkiem przyjemna jednak Jeziorem Turawskim jako całokształtem jestem nieco zawiedziony, a na główne atrakcje wysunęły się most w Ozimku i pałac w Turawie.

