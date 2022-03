Ruszyło nadawanie numerów PESEL naszym gościom z Ukrainy

Gdzie wydawany jest numer PESEL?

PESEL nadawany będzie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarnowskich Górach w godzinach pracy Urzędu, czyli w godz. 7.30-15.30. З середи (16 березня) РАЦС (Urząd Stanu Cywilnego) в Тарновських Гурах видаватиме номери PESEL в робочих годинах, тобто з 7.30 до 15.30.

PESEL umożliwia np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Informacja po ukraińsku: TU!

W Tarnowskich Górach PESEL otrzymać można w Urzędzie Stanu Cywilnego – ul. Sienkiewicza 2

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub

jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub

jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub

jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

Każdy, kto spełnia warunki wymienione w sekcji:

przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,

zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy

Potrzebne będą:

Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe.