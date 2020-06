Rynek w Tarnowskich Górach będzie miał więcej zieleni. Miasto zaprezentowało wizualizacje ZDJĘCIA

Tarnogórski Rynek to jedno z najpiękniejszych tego typu miejsc w regionie. Jest chętnie odwiedzany zarówno przez mieszkańców, jak i osób z okolicznych miast. W tym roku - jak zapowiada tamtejszy magistrat - ma być on jeszcze bardziej zielony. Co się tu zmieni?

W czerwcu tego roku Urząd Miejski w Tarnowskich Górach w mediach społecznościowych przedstawił projekt nowego zagospodarowania terenu na Rynku. Jak widać na powyższych wizualizacjach, udostępnionych przez UM, przybędzie w tym miejscu zieleni, która należycie ozdobi serce miasta. Będzie więcej zieleni na tarnogórskim Rynku W zapowiedziach projektu możemy przeczytać, że na tarnogórskim Rynku pojawią się nowe ławki, stojaki na rowery oraz - wspomniana już - zieleń w donicach. Jak informuje ratusz, zostanie także uporządkowany teren przed restauracją Sherlock, która znajduje się na rogu z ul. Krakowską. - Nowe zagospodarowanie Rynku to pierwszy etap szerszego projektu. W kolejnych latach zrealizowane zostaną przebudowy: Placu Wolności, terenu przed Halą Targową oraz Placu TPD - wyjaśnia Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza miasta ds. gospodarczych. Teraz natomiast Wydział Inwestycji i Remontów w Tarnowskich Górach przygotowuje się do przetargu, aby wyłonić wykonawcę zaplanowanych prac na Rynku. Tarnogórski magistrat dodaje, że koszt brutto zagospodarowania terenu oszacowano na ok. 342 tys. zł. Tarnowskie Góry posiadają jeden z najładniejszych rynków wśród miast w naszym województwie Tarnogórski rynek to jedno z najpiękniejszych tego typu miejsc w województwie śląskim. Znajduje się na nim m.in. ewangelicki kościół Zbawiciela z XVIII wieku (przebudowany na początku ubiegłego wieku), XIX-wieczny ratusz czy XVI i XVII-wieczne kamienice. Na uwagę zasługuje również studnia z zachowanym dawnym brukiem z XIX wieku.