Rzeczy za damo w Tarnowskich Górach. Kołdry, drzwi, piasek i ubrania. Co można otrzymać za 0 złotych? [10.08.2022] Krzysztof Ostapowicz

Rzeczy za darmo w Tarnowskich Górach. Co można dostać za 0 złotych? Czego chcą pozbyć się tarnogórzanie tego lata? Co jest dla nich niepotrzebne? Na portalu OLX możemy trafić na prawdziwe perełki, które dla wystawiających są już zbędne. Najlepsze jest to, że możemy zdobyć je za równowartość 0 złotych. W darmowej zakładce na portalu znajdziemy m.in. meble, drzwi, ubrania, czy piasek. Kliknij galerię i sprawdź, co można dostać bez wydawania pieniędzy w Tarnowskich Górach. Zdjęcia zawierają oryginalne opisy z portalu www.olx.pl