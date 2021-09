Ścieżki rowerowe do 10 km od Tarnowskich Gór. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Dzisiaj zaplanowałem powłóczyć się po okolicy, bez konkretnego celu. W efekcie zajechałem na "PSIE HASANIE" w Grzybowicach gdzie miłośnicy psów spędzają czas na wolnym wybiegu ze swoimi pupilami. Następnie postanowiłem ruszyć śladem okolicznych fortyfikacji z drugiej wojny światowej czyli Punkt oporu w Stolarzowicach "Regelbau", Fundament radaru w Stolarzowicach oraz niemiecki schron obserwacyjny w lesie na Górnikach. Niestety okazało się, że do żadnego z nich nie da się dojechać w normalny sposób (bez przeprawiania się przez gołe pole). Jedynie udało mi się dotrzeć (z wielkim trudem-brak jakiejkolwiek ścieżki) do niemieckiego schronu obserwacyjnego na Górnikach. Sam schron jest cały zarośnięty i całkowicie zapomniany, a szkoda gdyż mógłby upamiętniać wydarzenia które wydarzyły się tutaj w latach 40 XX wieku. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Tarnowskich Gór, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dzisiaj miejscówka przez bytomskie tereny zielone. Pokręcone po Miechowickiej Ostoi Leśnej, Segiecie i bytomsko-tarnogórskich Kanionach. Kilka odcinków trudnych i niestety trzeba zsiąść z roweru. Zjazdz/zejście do Kanionu Tarnogórskiego nieco niebezpieczne, trzeba uważać na obcięte a wystający z drogi elementy metalowych konstrukcji. Za to na dole można przyjemnie poeksplorować kamieniołom. Typowo po MTB Nawiguj

Stopień trudności: 1

Dystans: 26,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 975 m

Suma zjazdów: 1 021 m

Trasę dla rowerzystów z Tarnowskich Gór poleca Woytekw75

Krótki wypad na Księżą Górę i Kopiec Wyzwolenia. Z Miechowic wyruszam przez miechowickie lasy w kierunku bytomskiej dzielnicy Sucha Góra. Przecinam DK11 i dalej prosto do centrum Radzionkowa. W centrum przejeżdżam pod torami kolejowymi i jadę ostro pod górę. Może inną trasą byłoby bliżej, ale lubię ten podjazd. Tereny Księżej Góry to rewelacyjne miejsce do spacerów, jazdy na rolkach czy rowerze. Dla miłośników przyrody Ślaski Ogród Botaniczny - niedawno zresztą założony. Z Księżej Góry prosto na Kopiec Wyzwolenia. W sumie po remoncie niewiele się zmienił - na placu ładniejsza kostka zamiast dziurawego asfaltu, a sam Kopiec jakim zawsze był, taki jest i takim pozostanie, na cześć Tych, co walczyli za naszą wolność.

