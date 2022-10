Śląski Pirelli, czyli półnagie modelki złomowisku! Kontrowersyjny kalendarz Olmet 2023!

To wydanie naprawdę zasługuje na uwagę, jest wyjątkowe pod wieloma względami: przede wszystkim, jest to wydanie dwujęzyczne polsko-ukraińskie, poza tym rozpoczęła się również licytacja charytatywnych egzemplarzy, z których 100 procent przychodu trafi do dzieci z ukraińskich sierocińców w Wielkim Lubeniu, Samborze, Żurawnie i Jasieniu. To wydanie, które warto mieć.

Na sprzedaż i licytację wystawiono zarówno kalendarze, jak i fotografie z wyjątkowej sesji do kalendarza, która odbywała się w Tarnowskich Górach na jednym z największych złomowisk w Polsce.

W powstanie przyszłorocznego kalendarza zaangażował się międzynarodowy zespół: Mimi Choi, bodypainterka o międzynarodowej renomie, Anna Kubisz, projektantka mody ekologicznej oraz fotografka – Patrycja Wieczorek. Fotografie, które zostały stworzone do kalendarza, to efekt wielogodzinnych, aż czterech dni na planie zdjęciowym.