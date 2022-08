Sprawdź letnie wydarzenia w Tarnowskich Górach. Czeka na Ciebie mnóstwo atrakcji!

Wystawy w muzeum w Tarnowskich Górach

26 czerwca – 31 sierpnia 2022 roku, Rynek w Tarnowskich Górach

Od milicji do policji. Geneza i rozwój polskich formacji porządkowych na Górnym Śląsku 1918–1939

Wystawa plenerowa przygotowana została z okazji stulecia powołania Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Zrealizowana została pod honorowym patronatem Arkadiusza Czecha, Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

Na ekspozycji przybliżono historię formacji policyjnych utworzonych na Górnym Śląsku przed 1922 r. Pierwsze z nich powstały na terenach Śląska Cieszyńskiego i miały na celu chronić ludność polską zamieszkałą na tych terenach. Były to: Milicja Polska Księstwa Cieszyńskiego, Milicja Śląska, Żandarmeria Krajowa Księstwa Cieszyńskiego. Pierwsza tego typu formacja złożona z mieszkańców pruskiej części Górnego Śląska to Milicja Górnośląska. Powstała ona m.in. z inicjatywy gen. Józefa Hallera we wrześniu 1919 r. i działała do końca stycznia 1920 r. Do jej zadań należała ochrona polskiej administracji na terenach Górnego Śląska, które zostałyby przyłączone do II Rzeczypospolitej. Dalsze dzieje polskich formacji porządkowych w regionie związane są także z okresem polsko-niemieckiej rywalizacji o jego teren. W wyniku II powstania śląskiego zostaje rozwiązana niemiecka Policja Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei), a w jej miejsce powstaje Policka Plebiscytowa (Abstimmungs-polizei) przemianowana wkrótce na Policję Górnego Śląska (Polizei Oberschlesien). W tej parytetowej formacji, dowodzonej przez aliantów, służyli zarówno Niemcy i Polacy. W okresie III powstania śląskiego ci drudzy weszli w skład Żandarmerii Górnego Śląska w strukturach której wyodrębniono z czasem Żandarmerię Polową Górnego Śląska złożoną z najlepiej wyszkolonych funkcjonariuszy. Miała ona zwalczać patologie w oddziałach powstańczych oraz brała udział w regularnych walkach z Niemcami. Ostatnim etapem tworzenia polskich formacji policyjnych na Górnym Śląsku było powołanie 17 czerwca 1922 r. Policji Województwa Śląskiego. Jej genezie, strukturze, funkcjonariuszom i ich służbie poświęcono drugą część wystawy.