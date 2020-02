Światowy Dzień Kota na zdjęciach naszych internautów GALERIA

Co roku - 17 lutego - obchodzimy Światowy Dzień Kota, który - stosunkowo - ma wciąż krótką tradycję. Po raz pierwszy został on ustalony we Włoszech („Giornata mondiale del gatto”) w 1990 roku. W Polsce natomiast wprowadzono go w 2006 roku z inicjatywy miesięcznika "Kot" i Stowarzyszenia "Cat Club Łódź".

Galeria zdjęć z kotami od naszych internautów

Pomysłodawcą obchodów tego święta w naszym kraju był Wojciech Albert Kurkowski - główny propagator akcji pomocy bezdomnych kotom o nazwie „Rasowce – dachowcom”.

Trzeba jednak wspomnieć, że nie wszystkie koty świętują swój dzień 17 lutego. W Wielkiej Brytanii Światowy Dzień Kota przypada bowiem 8 sierpnia, w Stanach Zjednoczonych na 29 października, a np. w Rosji na 1 marca.

Koty zostały udomowione już ok. 10 tysięcy lat temu i obecnie są najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie. Wyhodowano wiele ras różniących się ubarwieniem, wielkością i długością włosów. Współczesne wzorce niektórych starszych ras kota domowego znacznie odbiegają od ich wcześniejszych cech, jak w przypadku kotów perskich lub syjamskich.