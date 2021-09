Świerklaniec: doszło do zderzenia trzech samochodów. Dwie osoby trafiły do szpitala IM

Do wypadku drogowego doszło we wtorek, 28 września, na ulicy Tarnogórskiej w Świerklańcu (pow. tarnogórski). W zderzeniu trzech samochodów ranny został jeden z kierowców i pasażerka. Z obrażeniami ciała trafili oni do szpitali.