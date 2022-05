Świerklaniec: Tragiczny wypadek. Potrącenie pieszego na nieoświetlonym odcinku drogi Krzysztof Ostapowicz

We wtorek 23 maja po godzinie 23:00 w Świerklańcu doszło do potrącenia 58-latka. Trafił do szpitala z obrażeniami ciała. Najechał na niego 33-letni kierowca samochodu marki Skoda.