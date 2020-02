Tak będzie się wchodzić do samolotu w Pyrzowicach. Remont terminalu B w Katowice Airport

Trzy nowe klatki schodowe z windami i przeszklona fasada to najbardziej efektowne elementy przebudowy terminalu B na lotnisku w Pyrzowicach. Łatwiej i wygodniej dostaniemy się do samolotu. Zobaczcie zdjęcia z budowy z zimy 2020. To wielka inwestycja w Katowice Airport. Zaczęła się jesienią 2019, a skończy pod koniec 2021. Koszt netto przebudowy terminalu, z którego są odloty do strefy Schengen to ponad 77 mln zł. Latem terminal zostanie zamknięty, a pasażerowie będą odprawiani w terminalu A i tymczasowym terminalu T.

Rozbudowa terminalu B na lotnisku w Pyrzowicach zaczęła się we wrześniu 2019 roku. Co dzieje się tam zimą 2020? Oto najnowsze informacje z placu budowy. - Aktualnie otwarte są trzy fronty robót. Południowy, czyli rozbudowa terminalu o 17 metrów w stronę parkingu. Wewnętrzny, czyli przebudowa wschodniej części hali odlotów i północny, czyli budowa trzech zewnętrznych klatek schodowych - informuje Piotr Adamczyk, PR manager w Katowice Airport. Piotr Adamczyk regularnie relacjonuje i pokazuje postępy prac na Youtube, na kanale Katowice Airport. Ostatni vlog dotyczy stanu prac na koniec stycznia 2020. Z kolei firma Promus, wykonawca prac, podaje stan na 25 lutego. Oto, co dzieje się na lotnisku. Rozbudowa terminalu B w Pyrzowicach. Co się tu dzieje zimą? Remont prowadzi firma Promus z Rudy Śląskiej. A ludzie, którzy terminal B przebudowują, pracowali już przy remoncie terminalu A i budowie C. Lotnisko znają więc doskonale.

Od strony parkingu zimą 2020 powstaje wciąż nowa część obiektu o głębokości 17 metrów. Elewacja terminalu B zrówna się po rozbudowie z elewacją terminalu C. Konstrukcja stalowa zadaszonej części już stoi, kończy się na niej wylewanie nowych stropów - pamiętacie, że stary terminal B miał ogromną, wysoką na kilka pięter halę? Teraz będzie podzielony na piętra. Niebawem wykonawca przystąpi do montażu szklanej elewacji. Co ciekawe, dopiero kiedy nowa, zewnętrzna część terminala zostanie skończona i przeszklona, stara ściana zostanie rozebrana - dlatego wciąż widzicie ją na zdjęciach.

- W lutym trwa montaż fasady słupowo-ryglowej - jak wyjaśnia w filmiku na Youtube Jacek Kościelny z firmy Promus. Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia

Wewnątrz, we wschodniej części hali odlotów, która jest wyłączona z użytkowania od jesieni 2019, prace koncentrują się na wzmacnianiu konstrukcji stalowej. W tej części będą nowe stropy. Tam, gdzie były ruchome schody (między piętrem ze sklepami i kafejkami a piętrem, gdzie były gate'y) też będzie strop. Trudno Wam to sobie wyobrazić? Można wrócić do wizualizacji.

Oto wizualizacje terminalu B w Pyrzowicach po rozbudowie

Tak wielkie zmiany, jak od strony parkingu, są też od strony płyty postojowej (północna część inwestycji). Tu powstają trzy zewnętrzne klatki schodowe, połączone z terminalem mostami (na wysokości piętra). Najbardziej zaawansowane są prace przy środkowej klatce. W każdej klatce będą windy. Przy każdej będą dwie bramki do boardingu. W sumie po rozbudowie gate'ów będzie 16 - wcześniej było 10. Klatki będą służyły wyłącznie do boardingu. Pasażerowie lądujący w Pyrzowicach, nawet gdy ich samolot zatrzyma się pod terminalem B, zostaną przewiezieni autobusem do terminalu C - przylotowego.

Zakończenie rozbudowy terminalu pasażerskiego B planowane jest w II kwartale 2021 roku. Latem 2020 zacznie się drugi, dotkliwy dla pasażerów etap remontu - terminal pasażerski B zostanie zamknięty. Podróżni obsługiwani będą w terminalu pasażerskim A oraz tymczasowym terminalu pasażerskim T. Na potrzeby tego obiektu zaadaptowany zostanie stary terminal cargo, tuż przy wjeździe. Co zmieni się w terminalu B po rozbudowie? Będzie więcej stanowisk odprawy i gate'ów

będzie nowy system transportu bagaży rejestrowanych

będzie więcej toalet

będzie nowa strefa sklepów wolnocłowych

salonik VIP będzie nowy i będzie mieć 350 mkw

Zniknie taras widokowy Stanowiska odprawy biletowo-bagażowej w terminalu B mają zostać zaprojektowane w taki sposób, żeby były przyjazne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Będą niższe od tych obecnie stosowanych.

Nie będzie tu rękawów. Powodem jest fakt, że główni przewoźnicy w Pyrzowicach to tanie linie lotnicze, Wizz Air i Ryanair, a także linie czarterowe. Dla nich czas obsługi na stanowisku postojowym pomiędzy rejsami jest bardzo istotny. W przypadku Ryanaira to 25 min, a Wizz Aira 35 minut. Boarding podróżnych przez rękaw i deboarding trwa dłużej przy wykorzystaniu schodów. Na dodatek jeden rękaw to wydatek ok. 2 mln zł.

Przypomnijmy. Terminal B to najstarszy obecnie obecnie terminal na lotnisku w Pyrzowicach. Powstał w roku 2007. Latamy z niego do strefy Schengen. Ma przepustowość na poziomie 2 mln pasażerów rocznie. Po przebudowie przepustowość będzie dwa razy większa - 4 mln pasażerów rocznie. Starszy od niego teoretycznie terminal A przeszedł kilka lat temu gruntowny remont (wówczas wszystkie odloty, i do strefy Schengen, i poza nią, przejął właśnie terminal B), zaś w 2015 z drugiej strony B powstał terminal przylotowy C (B przestał być wówczas także terminalem przylotowym). Dziś widać, że terminal B mocno odbiega standardem od pozostałych terminali w Pyrzowicach. O remoncie mówi się od kilku lat, planowo miał zacząć się w 2018, ale ostatecznie przesunięto go na rok 2019 z racji organizacji w grudniu 2018 szczytu klimatycznego COP w Katowicach. Prace przy terminalu idą szybko. Zobaczcie na zdjęciach, jak to wyglądało na koniec października 2019.

Celem przebudowy jest poprawa przepustowości budynku terminala, wyeliminowanie „wąskich gardeł", umożliwienie zwiększenia przepustowości do poziomu 1800 pasażerów na godzinę przy poziomie standardu obsługi pasażerów co najmniej C (Level of Service, liczonego wg wytycznych IATA) oraz integracja Terminali A, B, C w całość pod względem funkcjonalnym i architektonicznym. Przedsięwzięcie przebudowy i rozbudowy terminalu pasażerskiego B Katowice Airport potrwa więc od września 2019 roku do końca pierwszej połowy 2021 roku. Głównym wykonawcą jest firma „Promus Ruda Śląska” Sp. z o.o.

Po rozbudowie terminalu pasażerskiego B powierzchnia obiektu wzrośnie o 40 proc.. Zwiększy się liczba stanowisk odprawy biletowo-bagażowej z 18 do 28, stanowisk kontroli bezpieczeństwa z 6 do 8 i bramek do boardingu z 10 do 16. Po zakończeniu projektu łączna powierzchnia terminali pasażerskich wzrośnie z 29 tys. m kw. do 34 tys. m kw., a przepustowość z 6 do 8 mln pasażerów rocznie.

Podatek cukrowy. Podreperuje budżet czy zdrowie Polaków?