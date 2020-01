Tąpkowice: poważny wypadek z udziałem trzech samochodów. Poszkodowani trafili do szpitala ZDJĘCIA

Do wypadku doszło w godzinach popołudniowych (ok. 18) w niedzielę, 26 stycznia w Tąpkowicach. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy. W wypadku poszkodowani zostali pasażerowie dwóch samochodów, którzy z obrażeniami ciała trafili następnie do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają tarnogórscy śledczy.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letni kierowca Hyundaia, nie zachował należytych środków ostrożności oraz odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył samochodu marki Volvo, którym kierował 60-letni mieszkaniec powiatu opolskiego.

Następnie wspomniane już Volvo siłą odrzutu uderzyło w poprzedzający go samochód marki Peugeot, którym kierował 42-letni mężczyzna. Kierujący zatrzymał się na drodze, ponieważ chciał skręcić na posesję. Na skutek zdarzenia ranne zostały dwie osoby - pasażerki hyundaia oraz pasażer volvo, które z obrażeniami ciała trafiły do szpitala.