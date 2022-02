Tarnogórzanka Zofia Hernas otrzymała wyróżnienie w konkursie Best Polish Designer Under 30.

Wyróżnienie tarnogórzanki w plebiscycie Dobry Design

Plebiscyt Dobry Design organizowany jest od 2011 roku i na stałe wpisał się w kalendarza wszystkich osób powiązanych z budownictwem, architekturą i wnętrzami. Wyłaniane w nim są najciekawsze produkty wnętrzarskie oraz rozwiązania odmieniające przestrzenie domów i mieszkań. Dobry Design to podsumowanie wydarzeń z całego roku na rynku projektowania.

Do konkursu, w tej edycji zgłoszono kilkaset produktów, dlatego wyróżnienie Zofii Hernas jest niesamowitym sukcesem!

Projekt, który stworzyła artystka to MALU, czyli dziecięcy holter EKG. To niespotykane rozwiązanie, które pojawiło się na rynku sprzętów medycznych. Jak dotąd nie zostało stworzone tego urządzenia dedykowanego dzieciom. Jak możemy przeczytać w opisie produktu, składa się on z kamizelki utrzymującej holter na klatce piersiowej oraz rejestratora dostosowanego kształtem do dzieci. Kamizelka posiada część centralną wykonaną z silikonu medycznego i doczepiane do niej regulowane, tekstylne szelki.