Tarnowskie Góry: Doszło do tragicznego wypadku. Autobus potrącił pijaną 13-latkę na przejściu dla pieszych na ul. Wyszyńskiego.

- W poniedziałek po godzinie 21:00 doszło do wypadku na 13-latki na ul. Wyszyńskiego. Kierujący dostawczym Fordem 54-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór wjechał w dziewczynę na oznakowanym przejściu dla pieszych. Był trzeźwy. Natomiast poszkodowana miała ponad 1 promil alkoholu we krwi. Lekarz będący na miejscu zdecydował, że należy ją przewieść do szpitala w celu wykonania dalszych badań - mówi Kamil Kubica z Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach