Tarnowskie Góry: dzielnicowi uratowali życie 82-latce. Wszystko dzięki interwencji sąsiadki

Interwencja nastąpiła we wtorek, 11 lutego. Do dzielnicowych podeszła kobieta, która powiedziała, że od ok. trzech tygodni nie widziała swojej starszej sąsiadki.

Policjanci uratowali starszą kobietę w ostatniej chwili

Policjanci pojechali więc do miejsca zamieszkania kobiety, jednakże zastali zamknięte drzwi do mieszkania. Pomimo pukania i wołania, nikt nie odpowiedział.

Dzielnicowi dobrze wiedzieli, że tarnogórzanka mieszka sama. Uznali więc, że faktycznie mogło stać się coś złego. Na miejsce zostali wezwani strażacy, którzy na piętrze domu wyważyli drzwi balkonowe i wraz z policjantami weszli do środka budynku.

Na podłodze w holu leżała przytomna, lecz bardzo wycieńczona 82-latka. Mundurowi udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie wezwali karetkę pogotowia.

Tarnogórzanka zdołała tylko powiedzieć policjantom, że spadła z krzesła i na podłodze przeleżała kilka dni. Przybyli na miejsce lekarze stwierdzili, że pomoc przyszła w ostatniej chwili. Seniorka była w bardzo złym stanie i mogła nie przeżyć kolejnych dni.