Tarnowskie Góry i okolice. Feralne dni na dni na drogach w powiecie. Wypadki z udziałem narkotyków i alkoholu. Trzy osoby w szpitalu

Pijana kobieta i jej matka trafiły do szpitala z obrażeniami ciała

Pierwszy wypadek miał miejsce w piątek 3 czerwca przed godziną 9:00 w Tąpkowicach na skrzyżowaniu ul. Generała Maczka i Kopernika. Kierująca Peugotem 47-letnia mieszkanka gminy Oss w Tąpkowicach wjechała w Hondę należącą do 54-letniego Jaworzanina. W wypadku poszkodowana została sprawczyni wraz z jej matką siedzącą na miejscu pasażera - obie kobiety przetransportowano do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że właścicielka Peugeota miała ponad promil alkoholu we krwi. Natomiast mężczyzna podróżujący Hondą był trzeźwy.