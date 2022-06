Tarnowskie Góry i okolice. Trzy kolizje. Sześć zniszczonych aut. Alkohol, nieuwaga i brawura Krzysztof Ostapowicz

Tarnowskie Góry i okolice. W powiecie tarnogórskim we wtorek 28 czerwca rankiem doszło do trzech poważnych kolizji. Zdewastowane zostało sześć aut. Powodem pierwszego wypadku była nietrzeźwość kierowcy. Drugiego nieuważność osoby starszej. Mężczyzna w sędziwym wieku 73-lat nie zachował uwagi na drodze. Przez jego brak ostrożności 35-letni katowiczanin trafił w ciężkim stanie do szpitala. Ostatnie zdarzenie zostało spowodowane przez 20-latka z Gruzji.