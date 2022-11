Tarnowskie Góry. Inauguracja nowej poradni dla dzieci w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich

We wtorek 8 listopada miała miejsce inauguracja rehabilitacji w poradni dla dzieci w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich. Zadaniem tej poradni jest minimalizacja strat rozwojowych wśród najmłodszych borykających się z wadami postawy oraz otyłością.

Jest mi niezmiernie miło, że rozpoczęliśmy na nowo rehabilitacje dla dzieci. Jest to powrót do korzeni, czyli starej szkoły Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji. Kiedyś promotorem i organizatorem leczenia najmłodszych była prof. Dobosiewicz. Z jednej strony jest to duży zaszczyt, ale i obciążenie, że musimy jej dorównać. Bardzo chciałbym podziękować władzom województwa oraz rządowi za wsparcie dla naszego ośrodka - mówił Norberta Komara dyrektor GCR w Reptach Śląskich.