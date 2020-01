Tarnowskie Góry: kolejne budynki komunalne będą termomodernizowane

Prawie 3 mln zł, większość ze środków unijnych, zostanie przeznaczonych na termomodernizację sześciu budynków komunalnych znajdujących się na terenie Tarnowskich Gór.

Inwestycje będą prowadzone w następujących miejscach: ul. Bytomska 9 i 13, Wyspiańskiego 17 i 22, Cebuli 20 oraz Mickiewicza 24.

Modernizacja tych obiektów jest pilna

– Dzięki tej inwestycji nie tylko poprawi się ich wygląd, ale efekt ekologiczny będzie podwójny – oprócz ograniczającej straty ciepła termomodernizacji podłączone zostaną do sieci ciepłowniczej, a to spowoduje likwidację działających prawie w każdym z mieszkań węglowych pieców centralnego ogrzewania – mówi Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór. Wskazuje on również, że mieszkania w tych budynkach mają jeszcze ogrzewanie oparte na piecach kaflowych.

– Z przeprowadzonego audytu energetycznego budynków wynika, że głęboka modernizacja tych obiektów jest pilna – dodaje z kolei Aleksander Kałka, naczelnik miejskiego Wydziału Gospodarki Lokalowej.