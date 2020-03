Tarnowskie Góry: miasto przekazało 500 maseczek szpitalowi powiatowemu ZDJĘCIA

Jak informuje Urząd Miasta jest ponadto szansa, aby pozyskać środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wiadomo już, że powiat tarnogórski złożył do zarządu wniosek o dofinansowanie dla szpitala w wysokości 1 tys. zł do jednego łóżka. W szpitalu jest ich 365, co daje łączną kwotę ok. 365 tys. złotych. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść w najbliższych dniach.

Ponadto miasto chce wesprzeć szpital ambulansem. Pomysł zakupu, bądź wynajmu karetki był również rozważany. Czy tak rzeczywiście się stanie? O tym również przekonamy się w niedalekiej przyszłości. - Skłaniamy się raczej ku zakupowi ambulansu przy wsparciu powiatu i jego gmin. Prowadzimy w tej kwestii rozmowy - powiedział Piotr Skarbaczewski.