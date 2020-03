Tarnowskie Góry: Podczas kwarantanny... poszedł na zakupy

Tarnogórscy policjanci sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną pozostają w miejscu do tego wyznaczonym. Większość osób, na które nałożono taki obowiązek, stosuje się do zasad. Niestety zdarzają się osoby, które świadomie go łamią.

Policjanci z Tarnowskich Gór oraz podległych komisariatów codziennie sprawdzają miejsca kwarantanny. Każdego dnia o różnych porach dzielnicowi kontaktują się telefonicznie z osobą objętą kwarantanną i proszą ją o podejście do okna oraz pokazanie się. Dotychczas prawie wszystkie osoby objęte kwarantanną stosowały się do jej zasad. Niestety w miniony piątek 67-latek wykazał się wielką nieodpowiedzialnością. Kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie, że mężczyzna nie stosuje się do obowiązku, przyjechali do miejsca, w którym powinien przebywać i skontaktowali się z nimi telefonicznie. Okazało się, że mieszkaniec powiatu tarnogórskiego jest gdzie indziej. Po kilku minutach wrócił do miejsca zamieszkania i oznajmił, że był na zakupach i w piekarni. Policjanci przekazali w tej sprawie informacje do prokuratury celem określenia, czy wskutek naruszenia zasad kwarantanny nie doszło do przestępstwa.

Policja apeluje! Policja apeluje do wszystkich, wobec których zastosowano lub zalecono kwarantannę, o stosowanie się do poleceń służb sanitarnych oraz instytucji państwowych. Osoby takie powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych, poddać się rygorom izolacji. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być we wskazanym miejscu!

Wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o kwarantannie, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. O takich przypadkach policjanci informują służby sanitarne, które w związku ze złamaniem obowiązku mogą nałożyć karę w wysokości nawet 30 tys. zł. Wobec nieodpowiedzialnych osób policjanci będą prowadzić czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem z art. 116 kw. Mandat za złamanie prawa może wynieść nawet 500 zł. Z kolei jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie, oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać z art. 161 kk. Za to przestępstwo grozi kara roku pozbawienia wolności. W przypadku właścicieli firm i lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych, którzy nie stosują się do ograniczeń nałożonych na nich Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, mogą ponieść odpowiedzialność z art. 165 kk lub 54 kw. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 8 lat więzienia, z kolei za wykroczenie można zostać ukaranym 500-złotowym mandatem.

