Tarnowskie Góry: potrącenie na ul. Korola. 66-letnia kobieta została przewieziona do szpitala KPP Tarnowskie Góry Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Tarnogórscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na ul. Korola w Tarnowskich Górach we wtorek, 7 grudnia. W zdarzeniu ranna została piesza. Z obrażeniami ciała trafiła ona do szpitala.