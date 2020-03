Tarnowskie Góry: protest przeciwko wycince drzew ZDJĘCIA. Władze miasta zapowiadają konsultacje społeczne

Tarnogórski Drzewoszum zorganizował protest w związku z masową wycinką drzew w mieście. To grupa, która sprzeciwia się tego typu działaniom. Władze, jak się okazało, nie lekceważą ich głosu - wkrótce mają ruszyć konsultacje społeczne odnośnie tego tematu.

W poniedziałek, 9 marca, na rynku odbył się protest przeciwko wycinkom drzew w mieście, który zorganizowała grupa Tarnogórski Drzewoszum. Na miejscu - jak możemy dowiedzieć się z relacji w mediach społecznościowych - zjawiło się ponad 100 osób, który tego typu działania się nie podobają. Tarnowskie Góry: na rynku odbył się protest mieszkańców - Liczmy na to, że nasz protest otworzy oczy włodarzom miasta i powiatu, a planowane na maj konsultacje przyniosą pozytywne zmiany. Chcemy odnowienia infrastruktury parku, chcemy odzyskać miasto dla rowerzystów i pieszych. Jednak wierzymy, że to wszystko można osiągnąć bez tak drastycznych wycinek! Wierzymy, że można pogodzić wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców z troską o drzewostan - napisali na Facebooku administratorzy Tarnogórskiego Drzewoszumu, czyli grupy, którą „polubiło” już ponad 900 osób.

W ubiegłym tygodniu na stronie internetowej miasta pojawił się komunikat dotyczący wycinki w Parku Miejskim. Jest to odpowiedź na informację, które pojawiły się w ostatnim czasie w sieci. Mogliśmy przeczytać, że pod topór poszły cztery zupełnie suche topole pokryte jemiołą oraz cztery chore brzozy.

– To wyłącznie cięcia sanitarne służące bezpieczeństwu. 1 marca rozpoczął się oficjalny sezon lęgowy ptaków i potrwa do 15 października, dlatego były to ostatnie prace i wycinki zostały już zakończone – wyjaśniał Adam Mrugacz, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Miasto zapowiedziało konsultacje społeczne w temacie wycinki Wiadomo także, że władze miasta kontaktowały się z Tarnogórskim Drzewoszumem. - Po rozmowach [...] ustaliliśmy na maj przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących wycinki drzew w parku ze szczególnym uwzględnieniem górki saneczkowej - tak brzmiał jeden z fragmentów wspomnianego wyżej komunikatu.

Natomiast jeszcze w tym miesiącu mają odbyć się w mieście warsztaty w ramach „Miasta Idei” Gazety Wyborczej. Podczas nich ma być prowadzona wspólnie dyskusja dotycząca miejskiej zieleni, a także rozwoju miasta.

Do tego postu ustosunkowała się - rzecz jasna - grupa mieszkańców, która sprzeciwia się wycince drzew w Tarnowskich Górach.

- W swoim oświadczeniu Władze Miasta zapewniają, że odstąpiły obecnie od cięć kompozycyjnych w naszym Parku, w którym wycięły osiem zupełnie suchych drzew. Osiem drzew? Według naszych wstępnych oszacowań w przeciągu ostatnich kilku miesięcy z Parku mogło zniknąć około stu drzew (dokładną liczbę będziemy w stanie określić dopiero po uzyskaniu danych od Miasta w trybie informacji publicznej) - napisali. Przy okazji - dodając na facebookowej stronie wiele zdjęć, które świadczą o tym, że na terenie Tarnowskich Gór wycinka drzew ma miejsce. - Nasze miasto staje się betonową pustynią, a władze starają się uśpić czujność mieszkańców. Konsultacje są potrzebne, współpraca Miasta z mieszkańcami jest niezbędna, drzewa i przestrzeń miejska należą do mieszkańców. Pozostaje tylko pytanie dla ilu drzew odbędą się konsultacje, skoro tempo wycinki jest tak szalone... - dodali przedstawiciele Tarnogórskiego Drzewoszumu.

Drzewoszum stworzył specjalną mapę odnośnie wycinki drzew Warto także wspomnieć, że w styczniu tego roku grupa przedstawiła mapę parku z drzewami do wycinki. Można się z nią zapoznać w TYM miejscu. Do tej pory wyświetlono ją ponad 17 tys. razy, co niewątpliwie oznacza, że jest to bardzo ważny temat dla mieszkańców Tarnowskich Gór. Powstała ona na bazie informacji, które pojawiły się we wrześniu 2019 odnośnie wielkich zmian w Parku Miejskim, które mają być efektem wpisania go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wówczas w mieście zawrzało, gdy okazało się, że częścią rekultywacji parku ma być... wycinka 929 drzew.

Autorzy, tworząc całość, opierali się na dokumentacji udostępnionej przez urzędników. Następnie: naniesiono na mapę drzewa i oznaczono je odpowiednimi kolorami. Brązowe ikony to martwe lub zamierające gatunki. Czarne – przewrócone lub takie z naderwanym korzeniem. Czerwone natomiast - ich jest zdecydowanie najwięcej - to... drzewa zdrowe, które zostały przeznaczone do wycinki. Temat - według zapowiedzi władz Tarnowskich Gór - będzie przedyskutowywany z mieszkańcami, dlatego też do sprawy z pewnością jeszcze na naszych łamach wrócimy.

