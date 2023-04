Tarnowskie Góry. Prowadził samochód pomimo sądowego zakazu. 21-latek przyłapany w Wielkanoc na gorącym uczynku Red

21-letni tarnogórzanin będzie musiał teraz wytłumaczyć przed sądem dlaczego tak postąpił. arch. NM

Tarnowskie Góry. W niedzielę wielkanocną policjanci z drogówki pilnowali bezpieczeństwa na drogach powiatu, zatrzymując wybrane pojazdy do rutynowej kontroli. Jednym z zatrzymanych był 21-letni tarnogórzanin kierujący osobowym fiatem. Jak się okazało, młody mężczyzna nie miał prawa wsiadać za kółko, a zrobił to mimo wydanego przez sąd zakazu. "Wszystkim kierowcom przypominamy, że nie stosowanie się do sądowych zakazów jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności" - mówi Kamil Kubica, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.