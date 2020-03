Tarnowskie Góry: udało się zebrać pieniądze na respiratory dla szpitala. Ogromna hojność darczyńców

Kilka dni temu ruszyła zbiórka pieniędzy na nowe respiratory dla tarnogórskiego szpitala. - Postanowiliśmy sami działać, zwłaszcza że nie mamy czasu - w ten sposób do mieszkańców zaapelowała doktor Beata Poprawa - ordynator oddziału wewnętrznego - w mediach społecznościowych. Na szczęście, udało się zebrać potrzebną kwotę. I to z dużą nawiązką!

- W ciągu 3 dni, dzięki Waszej hojności zebraliśmy tyle funduszy, że wraz z oszczędnościami Stowarzyszenia uzbierała się suma, która pozwoliła już dzisiaj zakupić 3 przenośne respiratory ratunkowe - możemy przeczytać w facebookowyym poście, który udostępniła na swoim profilu doktor Poprawa.

Wspomniane urządzenia mogą służyć zarówno do transportu pacjenta jak i przenośnie (użyte na SORze lub przyłóżkowo na oddziałach). Koszt jednego respiratora ratunkowego to ok. 22 tys. zł.