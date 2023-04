Tarnowskie Góry. Ukradł alkohol za ponad 900 złotych, a butelki potłukł w trakcie ucieczki. 21-letni sprawca dobrze znany mundurowym

Kradzież alkoholu w Tarnowskich Górach

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę 1 kwietnia w godzinach wieczornych przy ulicy Legionów. Młody mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów i zabrał z półki kilka butelek alkoholu za które nie zapłacił. Pracownicy sklepu natychmiast poinformowali o tym fakcie tarnogórską policję.

21-latek potłukł skradzione butelki w trakcie ucieczki

Policjanci namierzyli sprawcę przy ulicy Lompy. 21-latek niestety nie posiadał przy sobie skradzionych towarów. Jak wyjaśnił policjantom, butelki wypady mu z ręki i stłukły się w trakcie ucieczki. Wartość skradzionych produktów alkoholowych oszacowano na kwotę ponad 900 złotych.

21-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Wczoraj śledczy przedstawili mu zarzut kradzieży, do którego się przyznał. O jego dalszym losie zadecydują prokuratura i sąd. Grozi mu teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.