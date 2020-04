Tarnowskie Góry: Wypadek na DK 11. Dwie osoby są ranne

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 9.00. Jak wstępnie ustalili policjanci, 73-letni kierowca volkswagena passata jechał ulicą Opatowicką w stronę osiedla Przyjaźń, a 53-letni kierowca ciężarowego Mana jechał Obwodnicą w kierunku ulicy Wyszyńskiego. Do zderzenia samochodów doszło na skrzyżowaniu ulicy Opatowickiej z ulicą Obwodnica w Tarnowskich Górach. W wypadku poszkodowany został kierowca volkswagena oraz jego 55-letnia pasażerka, którzy z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Utrudnienia w miejscu zdarzenia trwały około trzech godzin. Miejsce wypadku zabezpieczali tarnogórscy policjanci, którzy wyznaczyli objazdy.

Na razie nie wiadomo kto jest sprawca tego wypadku. Obaj kierowcy twierdzą, że wjechali na skrzyżowanie na zielonym świetle. Policjanci zabezpieczą materiał z monitoringu. Po jego szczegółowej analizie będzie wiadomo, który z kierowców wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i spowodował wypadek.