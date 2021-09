Tarnowskie Góry: zaatakowały 13-latkę i zabrały jej telefon. Dwie nastolatki odpowiedzą za rozbój

Mundurowi szybko ustalili, kto ukradł telefon nastolatce i jej groził. Następnego dnia, z samego rana, mundurowi zapukali do drzwi mieszkania starszej z dziewczyn. 18-latka została zatrzymana za rozbój.

Przerażona i zapłakana tarnogórzanka wróciła do domu i opowiedziała całą historię swojej mamie, która natychmiast zawiadomiła policjantów.

Kiedy 13-latka odmówiła, postanowiły, że zabiorą go siłą. Jedna z dziewczyn przytrzymała 13-latkę, a druga wyrwała jej telefon z ręki. 18-latka powiedziała ponadto pokrzywdzonej nastolatce, że jak komuś o tym opowie, to ją zabije.

Do zdarzenia doszło w piątek, 24 września, wieczorem na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach. Do 13-letniej tarnogórzanki podeszły dwie znane jej nastolatki i zażądały, aby oddała im swój telefon komórkowy.

W trakcie czynności policjanci znaleźli skradziony telefon. Ujawnili ponadto drugą sprawczynię rozboju. 15-letnia mieszkanka Bytomia była w mieszkaniu starszej koleżanki. Na widok policjantów ukryła się... w tapczanie. Była ona zresztą poszukiwana - dziewczyna nie powróciła bowiem do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego po udzielonej przepustce.

Nastolatki trafiły do tarnogórskiej komendy. Młodsza z dziewczyn wróciła do ośrodka, z którego uciekła. O jej losie zadecyduje teraz sąd rodzinny. Starsza z dziewczyn została natomiast objęta policyjnym dozorem. Za rozbój grozi jej nawet do 12 lat pozbawienia wolności.