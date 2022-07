Podczas swojego aktu wandalizmu nie zakrył swojej twarzy

Został zatrzymany podczas rutynowego patrolu Policji

Kiedy policjanci z tarnogórskiego wydziału prewencji patrolowali ulicę miasta, napotkali mężczyznę, którego rysy twarzy odpowiadały sporządzonemu wcześniej rysopisowi. Został on od razu aresztowany.

Spowodował szkody na kilkanaście tysięcy złotych

We wtorek 5 lipca 18-latek usłyszał zarzuty - przyznał się do winy. Straty oceniono na prawie 18 000 złotych. Za jego czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do lat pięciu.