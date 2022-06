Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków 2022 - Posłanka PiS Barbara Dziuk nazwana “Dudziak”

W Tarnowskich Górach zjawili się reprezentanci 14 krajów

Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków 2022 już na półmetku

W środę 29 czerwca miał miejsce 2 z 5 etapów zawodów. Rowerzyści wyjechali z Tarnowskich Gór do Sosnowca. Długość trasy, jaką mieli do pokonania to 125 kilometrów. Następny etap wyruszy z Jaworzna w czwartek 30 czerwca. Kolarze przejadą trasę o długości ponad 207 kilometrów, kończącą się w Nowym Sączu.