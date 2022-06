To NAJDROŻSZE domy do kupienia w Tarnowskich Górach. Co za LUKSUS! Zobacz te wnętrza. Oferty z czerwca 2022 Krzysztof Ostapowicz

To NAJDROŻSZE domy do kupienia w Tarnowskich Górach. W okolicy znajduje się wiele domów z przestronnymi wnętrzami, nowoczesnym designem, basenem oraz wspaniałym ogrodem. Ich ceny zaczynają się od 1 850 000 złotych. Jeżeli jest to w zasięgu Twojego portfela, koniecznie wejdź w galerię.