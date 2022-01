Trasy rowerowe do 9 km od Tarnowskich Gór. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 9 km od Tarnowskich Gór, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Celem głównym był Brynek z pałacem i jego otoczeniem oraz ścieżka dydaktyczna nadleśnictwa. A dalej to już gdzie oczy poniosą. Z Brynku przez północne dzielnice Tarnowskich Gór i przez lasy lublinieckie, częściowo szlakiem Leśnej Rajzy, dojeżdżam do Miasteczka Śląskiego i dalej nad zalew Chechło. Sezon zdaje się już skończył aczkolwiek spacerowiczów i rowerzystów sporo, niektóre knajpki jeszcze czynne a i w delikwentów w kąpielówkach też można znaleźć. Z nad zalewu kieruję się już do domu, po drodze odwiedzam jeszcze ruiny cmentarza ewangelickiego w Nowym Chechle. Nawiguj

Długa wycieczka rowerowa do Piekar śląskich. Nie było łatwo, bo pogoda niezbyt dopisywała, do tego musiałem się standardowo zmagać z kiepskim oznaczeniem szlaków. Po drodze zaliczyłem między innymi kompleks Księża Góra oraz Kopiec Wyzwolenia. Sama trasa przebiegała z Helenki czerwonym szlakiem przez Miechowice w kierunku Dąbrowy Miejskiej, następnie odbiłem na szlak niebieski na Radzionków Rojca, Księżą Górę, Kopiec Wyzwolenia i ostatecznie Piekary Śląskie. Droga Powrotna przebiegała szlakiem zielonym przez Park Grota. Nawiguj

Krótki spacer rowerowy do dwóch bytomsko-tarnogórskich kamieniołomów - Blachówka i Bobrowniki zwanych również Kanionem Bytomskim i Kanionem Tarnogórskim. W kamieniołomach odwiedzone wejścia do podziemi tarnogórsko-bytomskich, poza tym Hałda Popłuczkowa i Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach. Trasa z uwagi na strome zjazdy i podjazdy oraz ograniczoną w niektórych miejscach dostępność terenu częściowo pokonywana pieszo. Nawiguj

Dzisiaj w planie było wydarzenie "Pyrlik i Młotek" niestety złapany po drodze "flak" w tylnym kole opóźnił mnie na tyle skutecznie, że nie udało mi się dotrzeć ma Plac Wolności na czas (wydarzenie rozpoczęło się o 11, a na Placu Wolności byłem ok. 11:10). Aby moja wyprawa miała w sobie przynajmniej odrobinę z dziedzictwa górniczego Zabrza postanowiłem udać się do Szybu Maciej na Maciejowie. Jest to bardzo ciekawe miejsce, znajduje się tu Restauracja, Escape Room "Szola", wieża wyciągowa z której można popodziwiać widoki. Istnieje oczywiście możliwość zwiedzania kompleksu z przewodnikiem. W drogę powrotną udałem się Zabrzańskim Szlakiem rowerowym (niebieskim). Przed Świętoszowicami zboczyłem na Czekanów aby pokręcić się trochę po okolicy, następnie wróciłem z powrotem na szlak niebieski i do domu.

