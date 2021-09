Trzydniowe Gwarki w Tarnowskich Górach. Tłumy na rynku. Zobaczcie ZDJĘCIA

Tegoroczne Gwarki trwają od piątku do niedzieli (10-12 września). W tym roku muzycznymi gwiazdami imprezy są m.in. Urszula, Rusty Rage, Sonia Maselik czy Maria Wylężek. Na sam finał - w niedzielę o godz. 21 - zaplanowano z kolei pokaz sztucznych ogni. Nie brakuje także imprez towarzyszących - wystarczy wspomnieć o wystawie z okazji 60-lecia twórczości artystycznej prof. Wernera Lubosa czy XVII Tarnogórskim Biegu Sedlaczka.

W niedzielę 12 września po południu po mieście wyruszył tegoroczny Obchód Gwarkowski. Aż do godziny 18 w okolicach rynku można spotkać i zrobić sobie zdjęcie z historycznymi postaciami związanymi z Tarnowskimi Górami.

Wydarzenie z historią

Tarnogórskie Gwarki to jedna z najbardziej charakterystycznych miejskich imprez na całym Śląsku. Zostały one zapoczątkowane w 1957 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Pomysłodawcą tego najbardziej rozpoznawalnego do dziś święta w mieście był Antoni Gładysz.