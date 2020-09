Tygodniowy przegląd prasy (Tarnowskie Góry, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Tarnowskich Gór

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tarnowskich Gór, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Tarnowskie Góry od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. 📢 Kwiaty do ogrodu i na balkon, które najdłużej kwitną. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon. 📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Niebezpieczne skrzyżowanie w Boniowicach zostanie przebudowane? Wnioskuje o to radny Sejmiku Województwa Śląskiego Po ostatnich niebezpiecznych incydentach zwróciłem się z interwencją do Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o szybkie wdrożenie rozwiązania, które poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu - napisał w mediach społecznościowych Bartłomiej Kowalski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Chodzi m.in. o tragiczny wypadek, z udziałem motocyklisty, do którego doszło w tym miejscu 23 sierpnia.

📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak oduczyć psa szczekania? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 Niemożliwe budynki Erwina Wurma. Zobacz zabawne i zaskakujące dzieła austriackiego artysty To nie grafiki komputerowe – tych niesamowitych budynków można dotknąć. Powstały w szalonej wyobraźni austriackiego rzeźbiarza. 📢 Rusza budowa parkingu na terenie po zakładach Tarmilo w Tarnowskich Górach Na początku września w końcu ruszyła budowa parkingu na terenie po zakładach odzieżowych Tarmilo w Tarnowskich Górach. W przyszłości natomiast w tym miejscu ma zostać stworzone centrum kulturalno – rozrywkowe. 📢 Zakopane w czasach hitlerowskiej okupacji. Unikatowe zdjęcia z czasów wojny [GALERIA] [3.09] 81 lat temu Zakopane i Podhale zostało zajęte przez wojska niemieckie. Do wtargnięcia hitlerowców doszło w pierwszych dniach września 1939 roku. Pod Giewontem w czasie okupacji większe gmachy i wiele domów zostało zajętych przez Niemców. Ci zorganizowali w Zakopanem własne urzędy, szkoły, wojskowe domy wypoczynkowe, a także szpitale wojskowe.

📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak zminimalizować szczekanie u psa? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 Tarnowskie Góry: prowadził samochód na „podwójnym” gazie. W dodatku... chciał przekupić policjantów W ręce policjantów z Tarnowskich Gór wpadł 45-latek, który mając w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu, usiadł za kierownicą. Gdy został przyłapany na gorącym uczynku to... chciał jeszcze przekupić policjantów. Mężczyzna może teraz trafić do więzienia nawet na osiem lat.

📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek. 📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Zmiany w programie 500 plus w 2021 roku. Zapoznaj się z nimi, jeśli pobierasz to świadczenie! Wygląda na to, że programie 500 plus zajdą spore zmiany, z którymi zapoznać się powinny wszystkie osoby pobierające to świadczenie. Czy możliwa jest waloryzacja 500 plus, o której wspominał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej? Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię".

📢 Rodzice z dziećmi czekali na deszczu w kolejkach do przedszkoli nawet kilkadziesiąt minut W całym kraju dzieci wracają do szkół, przedszkoli i żłobków. W niektórych placówkach rodzice z dziećmi musza odstać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w kolejce, by wejść do środka. Niestety aura im nie sprzyja.

📢 Słynne obiekty na świecie podświetlone na biało-czerwono z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych Z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia NSZZ Solidarność podświetlonych zostało biało-czerwonymi symbolami i logo Solidarności 40 obiektów na całym świecie, w tym figura Chrystusa w Rio De Janeiro, czy fale wodospadu Niagara. To akcja polskiego MSZ, który chciał w ten sposób przekazać światu informację o powstaniu 40 lat temu w Polsce ruchu społecznego, który obalił komunizm.

📢 Odbudowa linii kolejowej nr 182 prowadzącej do lotniska w Pyrzowicach stała się faktem. Inwestycję potwierdził Mateusz Morawiecki W ostatni weekend Tarnowskie Góry odwiedzili premier Mateusz Morawiecki oraz Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa. Celem ich wizyty była zapowiedź odbudowy linii 182, czyli połączenia kolejowego do lotniska Katowice-Pyrzowice. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kluczowe połączenie kolejowe dla całego Śląska będzie gotowe w 2023 roku.

ZOBACZ KONIECZNIE Tym jedzeniem niszczysz planetę

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?