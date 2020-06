Tygodniowy przegląd prasy (Tarnowskie Góry, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Tarnowskich Gór

IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami w woj. śląskim w sobotę 13 czerwca 2020 r. z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad – czytamy w ostrzeżeniu Biura Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Rozbity samochód i powalony słup energetyczny to skutek zdarzenia, do którego doszło w minioną środę na ul. Woźnickiej w Miasteczku Śląskim.

Dzięki szybkiej reakcji i odpowiedzialnemu zachowaniu 14-letniej tarnogórzanki, służby ratunkowe na czas dotarły z pomocą do młodego mężczyzny. 28-latek w stanie ciężkim, został przewieziony do szpitala. Gdyby dziewczyna nie zadzwoniła na numer alarmowy i nie opowiedziała, co wstrząsającego widzi z okna, mężczyzna prawdopodobnie by nie przeżył.