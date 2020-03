Uczniowie z Tarnowskich Gór śpiewająco o szkolnym życiu. Ich filmik robi furorę w sieci WIDEO

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach nagrali wideo, w którym za pośrednictwem tekstów znanych utworów komentują szkolną rzeczywistość. Film bije rekordy popularności. Nagranie stało się hitem w sieci.

„Czy odnosisz czasem wrażenie, że twoje życie ma ścieżkę dźwiękową, a Ty czujesz się jakbyś grał w teledysku?” - zapytali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach na oficjalnym koncie szkoły na Facebooku. Jeśli tak, warto zapoznać się z ich nagraniem, które - jak się okazało - zyskało ogromną popularność. Film uczniów z Tarnowskich Gór podbija sieć Powstało wideo o szkolnej rzeczywistości. Za pośrednictwem tekstów znanych piosenek (m.in. „Nieznajomy” Dawida Podsiadło, „Raz po raz” formacji Perfect czy „Sen o Warszawie” Czesława Niemena), uczniowie komentują najrozmaitsze sytuacje, które spotykają ich na co dzień. Filmik robi furorę w sieci. Kiedy piszę te słowa, wideo ma ponad 10 tys. polubień na facebookowej stronie szkoły, więcej niż 800 komentarzy oraz aż 7 tys. udostępnień. W serwisie YouTube natomiast całość dobiła do 15 tys. wyświetleń. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele I LO są bardzo zaskoczeni tak wysokimi wynikami. A to pewnie jeszcze nie koniec...

Za pomysł na to wideo odpowiada Aleksandra Pospieszałowska-Skuza, nauczycielka języka angielskiego. - Byłam w tym roku odpowiedzialna za promocję naszej szkoły. Jestem w komisji rekrutacyjnej i to jeden z moich obowiązków. Wpadłam na taki pomysł w pewien poniedziałkowy wieczór. Nastąpiło to bardzo spontanicznie - wyjaśnia.

Następnego dnia ogłoszenie już wisiało na terenie szkoły. Pani Aleksandra z początku myślała, że jeśli zgłosi się pięciu, może siedmiu uczniów, chętnych do realizacja całego przedsięwzięcia, to będzie to dobry wynik. Nic bardziej mylnego. Wideo zainteresowało ok. 30 osób. - Byłam tym zaskoczona - nie ukrywa pomysłodawczyni projektu. Wideo powstało bardzo szybko - w niecały tydzień Wszystko potoczyło się w ekspresowym tempie - cykl tworzenia zamknął się w niecały tydzień. W środę odbyło się spotkanie organizacyjne, podczas którego została przedstawiona lista utworów, których teksty posłużą za komentarz szkolnych sytuacji, a w piątek odbyło się nagranie - zajęło ono cztery godziny lekcyjne. - Byliśmy wszyscy tak tym podekscytowani, że od razu zabrałam się za montaż. Siedziałam nad tym do trzeciej nad ranem. Filmik był bardzo szybko gotowy. Ale jeszcze daliśmy sobie czas, aby na spokojnie całość ocenić - dodaje Pani Aleksandra.

Wideo zostało udostępnione w mediach społecznościowych szkoły 27 lutego. W ciągu kilku dni, stał się prawdziwym hitem, o czym świadczą przytoczone wyżej liczby. Uczniowie z samorządu, którzy odpowiadają za facebookową stronę szkoły, przyznają, że nigdy wcześniej udostępniane posty nie oddziaływały tak mocno. Dlatego też nikt nie mógł spodziewać się aż takiego odzewu. Dodajmy, że bardzo pozytywnego, o czym świadczą liczne komentarze pod nagraniem. Gratulacje tak naprawdę płynęły z całej Polski. - Myśleliśmy, że jeśli będzie 5 tys. wyświetleń, to już moglibyśmy mówić o sukcesie. Chcieliśmy, żeby to dotarło przede wszystkim do uczniów ze szkół podstawowych, którzy myślą nad wyborem liceum. Z dnia na dzień było jednak tego wszystkiego coraz więcej - „lajków”, komentarzy, wyświetleń. Byliśmy zdziwieni – nie mogliśmy uwierzyć, że to się dzieje. Nie spodziewaliśmy się tak pozytywnego odbioru - mówi Mateusz, jeden z uczniów, który zaangażował się w powstanie całości.

Uczniowie z I LO będą nagrywać kolejne filmiki Nie da się ukryć, że tego typu wideo to znakomita promocja szkoły. Czy samorząd I LO w Tarnowskich Górach planuje kolejne nagrania? - Mamy dużo pomysłów. W miarę możliwości – będziemy je realizować. Chcemy zrobić drugą część tekstów piosenek w życiu szkolnym, bo mamy jeszcze niewykorzystane scenki. Przynajmniej jeden z nich powstanie w tym roku. Może uda nam się więcej. Na razie jednak nie chcemy zdradzać, co to będzie, żeby była niespodzianka - dodaje Gosia, uczennica I LO.

