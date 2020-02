Uczniowie z Tarnowskich Gór zostaną poddani kwarantannie. Wracają z zagrożonego koronawirusem regionu Włoch

Uczniowie "Ekonomika" w Tarnowskich Górach wracają z Włoch do domu

W Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach w poniedziałek, 24 lutego,o godz. 17.00 odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów, którzy wyjechali ze szkoły do Włoch.

Grupa młodzieży we Włoszech była na wymianie studenckiej z programu Erasmus. Uczniowie mieli mieć także praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców. Zdecydowano, ze względu na zagrożenie koronawirusem, o powrocie uczniów do domu. Autokar z młodzieżą i nauczycielami jest w drodze do Polski. Grupa, która wróci z Włoch będzie musiała przejść dwutygodniową kwarantannę.

- Uczniowie mieli spędzić we Włoszech 4 tygodnie. Wyjechali do Lombardii w ramach programu Erasmus. W związku z zagrożeniem związanym ze śmiertelnymi przypadkami koronawirua w tym regionie, zdecydowano po 2 tygodniach o powrocie uczniów do domu. 24 lutego autokar z uczniami i ich nauczycielami wyjechał do Polski. Wyjazd ten koordynuje konsulat Polski z Mediolanu - mówi Michał Kampa, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.